علوم وتكنولوجيا

الدكتور علي قطب: لا تخففوا الملابس ودرجات الحرارة في انخفاض من الغد وانخفاض درجات الحرارة 12 درجة

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن فصل الربيع  بدأ في مصر في 21 مارس الماضي، ومصر تتعرض لموجات خمسينية تزداد فيها سرعات الرياح  محملة بالرمال والأتربة .

وأضاف على قطب  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" ذروة الرياح المحملة بالرياح والأتربة كانت أمس واليوم.

وتابع علي قطب : "درجة الحرارة الان في انخفاض ملحوظ وتصل لـ 18 درجة مئوية وذلك دليل على وجود انخفاض في درجات الحرارة غدا ".

وحذر على قطب:" لا تخففوا  الملابس ودرجات الحرارة في انخفاض من الغد وتنخفض درجات الحرارة 12 درجة عن اليوم "، مضيفا:" انتهاء الرياح المحملة بالرمال والأتربة ولن نشهدها  مرة اخرى".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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