شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تمكين الكوكيز فى Google Chrome على الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن تمكن الكوكيز في Google Chrome على هاتفك سواء إن كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة، ولعل أهمية الكوكيز أو ملفات الارتباط تتمثل في أنها ملفات نصية صغيرة تستخدمها مواقع الويب لحفظ معلومات عنك وعن زيارتك، وبالتالي تؤدى لنتيجة أفضل في تجربة التصفح على الويب، وهنا نرصد لك أهم الخطوات التي ستساعدك على تفعيلها في حال توقفها.

تمكين الكوكيز على أندرويد

2. في الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق، اضغط فوق رمز النقاط الثلاث الرأسية.

3. في القائمة المنسدلة، اضغط على "الإعدادات" ، ثم على "إعدادات الموقع".

4. اضغط على "ملفات تعريف الارتباط".

5. في صفحة ملفات تعريف الارتباط يمكنك الاختيار من بين عدد قليل من إعدادات ملفات تعريف الارتباط، ولتمكين ملفات تعريف الارتباط، اضغط على الدائرة بجوار إما "السماح لجميع ملفات تعريف الارتباط" أو "حظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية في وضع التصفح المتخفي"، والتي لن تحظر ملفات تعريف الارتباط هذه إلا عند استخدام نافذة التصفح المتخفي.





تمكين الكوكيز على iOSتبقي متصفحات iOS الأمور بسيطة على أيفون وأيباد، حيث يعمل تطبيق Chrome، بالإضافة إلى المتصفحات الأخرى، تلقائيًا على تمكين ملفات تعريف الارتباط، ولا يمكن إيقاف تشغيلها.