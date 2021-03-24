شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما ستبدو عليه أول مدينة بشرية على سطح المريخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وكالة ناسا على الذهاب إلى الكوكب الأحمر، وبينما يقول إيلون ماسك إنه الهدف النهائى لسبيس إكس منذ سنوات، لكن الاستقرار على المريخ يجلب معه قدرًا لا بأس به من التحديات، كبداية الضغط الجوى على الكوكب غير مناسب للبشر والكميات المميتة من الإشعاع ستقتل أى شخص بدون مأوى، الآن، تم إنشاء مجموعة من الخطط المفاهيمية لما يمكن أن يبدو عليه موطن الإنسان على سطح المريخ بواسطة استوديو الهندسة المعمارية ABIBOO.

وبحسب موقع metro البريطانى، فقال Alfredo Muñoz مؤسس المشروع: "كان علينا إجراء الكثير من التحليلات بناءً على الحوسبة والعمل مع العلماء لمحاولة فهم الظروف التى سنواجهها"، وقالت الشركة إنه يمكن استخدام الموارد الموجودة فى الموقع من المريخ لبناء مدينة تسمى نوا.

وأضافت "الماء هو أحد المزايا العظيمة التى يقدمها كوكب المريخ، فهو يساعد فى الحصول على المواد المناسبة للبناء، وفى الأساس، باستخدام الماء وثانى أكسيد الكربون، يمكننا توليد الكربون ومع الكربون، يمكننا توليد الفولاذ ".

وقد ابتكر المهندسون المعماريون التصاميم بناءً على أحدث الأبحاث العلمية التى نظمتها جمعية المريخ، حيث قال مونيوز: "إن الدروس التى نحصل عليها من خلال تطوير مدينة مستدامة بالكامل على سطح المريخ تجلب لنا الكثير من المعرفة والأفكار، حول الأشياء التى يمكننا القيام بها بشكل مختلف على الأرض".

وأوضح أنه وفقًا لتحليل شركته، يمكن أن يبدأ البناء فى مدينة المريخ بحلول عام 2054، وقد يكتمل بحلول عام 2100، عندما يمكن أن يبدأ السكان البشريون الأوائل هناك، وتعنى الديناميكيات المدارية بين الكوكبين أن المريخ والأرض يصطفان بشكل إيجابى كل 26 شهرًا، وهي النافذة المستهدفة لأي نوع من المهمات الفضائية هناك، وفى هذه الحالة، يكون وقت السفر بين الاثنين أقل من ستة أشهر.

نعتقد أنه قابل للتنفيذ من الجوانب الفنية، وقال إن [ما يستغرق وقتًا] يتعلق أكثر بضمان وجود ما يكفي من الإرادة والجمعيات فى المجتمع الدولي، "يجب أن يكون هذا شيئًا يأتى من قطاع خاص، أو قطاع عام، أو مواقع مختلفة، أو ثقافات مختلفة، من أجل ضمان وجود تنوع."