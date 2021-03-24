شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: إيلون ماسك الشخصية العامة الأكثر إثارة للجدل على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال سام جيلبرت، خبير التكنولوجيا، إن ماسك، الملياردير الرائد، والرئيس التنفيذي لشركتى SpaceX وتسلا ملأ الفراغ الذي خلفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باعتباره أكثر المشاهير إثارة للجدل على تويتر.

ويقول جيلبرت إن مزيج ماسك من القوة العالمية الحقيقية، وهو كونه ثاني أغنى رجل في العالم، وقاعدة المعجبين به على تويتر، والتي تشمل 49.2 مليون متابع، يمنحه قدرًا هائلاً من التأثير.

ولم يكن هذا الأمر جديدا على ماسك، بل إنه دائما ما يثير الجدل، حتى إنه أُجبر على التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في عام 2018 بعد اتهامه من جانب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بسبب تغريدة غير حكيمة، ولكنه مع ذلك استطاع حل المشكلة.

وشهدت التغريدة حينها ارتفاع سعر سهم تسلا بأكثر من 13%، لكن هذا الأمر كان مضللاً في النهاية، وأدى إلى استنتاج لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن ماسك يجب أن يدفع غرامة وأن يُمنع من العمل كمسئول تنفيذي أو عضو مجلس إدارة في أي شركة عامة.

وعلى الرغم من مرور الأمر بتعقيدات كثيرة قبل أن يمر بسلام، إلا أن ذلك لم يمنع ماسك من التغريد حول موضوعات أخرى بطريقة تؤثر على الأسواق المالية، بما في ذلك أسهم GameStop والعملات المشفرة خلال عام 2021.

ولكن أشار جيلبرت، إلى أنه على الرغم من طبيعة ماسك المثيرة للجدل، إلا أنه لا يمكن القول إن ماسك قد خالف أيًا من قواعد تويتر بتغريداته على GameStop أو Bitcoin، لذلك، لن يكون لدى Twitter أسباب لتعليق حسابه.