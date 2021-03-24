شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة المراجعة عبر الإنترنت Trustpilot تحصل على تقييم بقيمة 1.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منصة المراجعات عبر الإنترنت Trustpilot، إنها قامت بتسعير طرحها العام الأولي في لندن عند 265 بنسًا للسهم، مما يمنحها رأسمال سوقي قدره 1.08 مليار جنيه إسترليني (1.49 مليار دولار).

وجاءت الأسعار في نهاية النطاق السعري الإرشادي للشركة، مما يعني أنها جمعت إجمالي 473 مليون جنيه من خلال بيع 161 مليون سهم من قبل المساهمين الحاليين للشركة وإصدار 17.6 مليون سهم جديد.

ويتم توفير 26.8 مليون سهم أخرى من قبل بعض المساهمين الحاليين في خيار التخصيص الزائد.

ومن المقرر أن يبدأ تداول الأسهم في الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.