شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتجه لتخفيض حصتها فى الطرح الأولى لشركة الطعام البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أمازون لتخفيض حصتها في شركة توصيل الطعام البريطانية Deliveroo إلى 11.5% في طرحها العام الأولي القادم من 15.8%سابقًا، وفقًا لنشرة نشرتها الشركة نقلتها وكالة رويترز.

وبدأت ديليفرو هذا الأسبوع حملات ترويجية للاكتتاب العام الأولي في لندن وحددت نطاقًا سعريًا بين 3.90 و 4.60 جنيه للسهم، مما سيعطيها قيمة سوقية تتراوح بين 7.6 مليار جنيه و 8.8 مليار جنيه استرليني (10.46 مليار دولار - 12.11 مليار دولار).

ويشمل ذلك بيع أسهم جديدة لجمع مليار جنيه ونحو 128.2 مليون سهم من المساهمين الحاليين بالسعر النهائي.

وفقًا للنشرة التمهيدية من المقرر أن تتخلى أمازون عن 23.3 مليون سهم كجزء من هذا، مما يسمح لعملاق التكنولوجيا بجمع ما بين 90.87 مليون و107.18 مليون جنيه إسترليني من الصفقة.

ورفعت أمازون حصتها في Deliveroo إلى 16% العام الماضي في صفقة كان لابد من إجازتها من قبل هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة، وشاركت في جولة تمويل خاص بقيمة 180 مليون دولار في يناير والتي قدرت الشركة بأكثر من 7 مليارات دولار.