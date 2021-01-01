علوم وتكنولوجيا

اعترفت عملاقة التكنولجيا والبرمجيات “مايكروسوفت” بأنها قامت عن غير قصد بتنزيل ملف تصحيح برمجي استخدمه الجواسيس الروس. ومع ذلك، لم تحدد “مايكروسوفت” نوع المعلومات التي تم الوصول إليها. وأشارت الشركة شركة “مايكروسوفت” أمس لخميس، إلى إن المتسللين الحكوميين الروس المنخرطين في هجوم كاسح استهدف الشبكات الحكومية والقطاع الخاص الأميركي تمكنوا من اختراق أنظمة “مايكروسوفت” بشكل […] The post كنا ضحية...

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