عاجل.. رد قوي من السودان بعد إعلان إثيوبيا خططها لملء سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يضر بالشعب السوداني.



ونقلت فضائية "الشرق" السعودية عن الخارجية السودانية، أن الخرطوم لا ترغب في الدخول في حرب مع إثيوبيا، مؤكدة أنها تدعم الحل السلمي لقضايا الحدود.

وفيما يخص سد النهضة أكدت الخارجية السودانية أن "إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يضر بالشعب السوداني ويعرضه لخطر مباشر".

وأضافت: "نجدد مطالبتنا لإثيوبيا بضرورة التوصل لاتفاق بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة".

ودعت الخارجية السودانية إثيوبيا مراعاة ما تنص عليه اتفاقيات المياه الدولية.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام البرلمان في وقت سابق من اليوم، أن بلاده لا تنوي تأجيل المرحلة الثانية من ملء سد النهضة وأنها ستبدأ ملء خزان السد في يوليو المقبل.