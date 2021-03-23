عاجل.. محكمة متهمي انقلاب 89 ترفض طلبات هيئة الدفاع

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 23 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

رفضت محكمة متهمي إنقلاب (89) التي إنعقدت اليوم الثلاثاء بقاعة المحكمة العليا برئاسة مولانا أحمد علي أحمد كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع في الجلسة السابقة المتمثلة في تغييرهيئة الاتهام باللجنة الجديدة وحضور ذوي المتهمين للمحكمة وتعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا.



هذا وقد بررت المحكمة بأنه فيما يلي طلب هيئة الدفاع باستبدال كامل هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية بسبب أنها ذات اللجنة التي باشرت إجراءات التحري كافة والتحقيق مع المتهمين، فقد استندت المحكمة في رفضها لقانون الإجراءات الجنائية الذي يجوز للنيابة العامة أن تتولى التحري.

وفيما يتعلق بطلب هيئة الدفاع بالسماح لذوي المتهمين والجمهور بحضور الجلسات قال القاضي إن قرار المنع قرار محكمة والأسباب تقديرية تراها المحكمة.

وحول الطلب الثالث تعليق المحكمة بسبب جائحة كورونا قال القاضي إن القرار صدر وعلقت الجلسات لأسبوعين. هذا وقد جددت هيئة الدفاع طلب تعليق الجلسات بسبب إنتشار كورونا في موجتها الثالثة لفترة تقدرها المحكمة، وفقاً للموقف الصحي بالبلاد وحدد القاضي جلسة الأحد القادم للبت في الطلب.