عاجل.. ارتفاع طفيف في حالات الإصابة بـ "كورونا" شرقي السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 22 مارس 2021

سجلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، ارتفاعا طفيفا بحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة بالولاية السبت.



وأشار التقرير إلى تسجيل 6 حالات موجبة من بين 15 حالة مشتبه بها، ليرتفع تراكمي الحالات الموجبة المسجلة منذ بداية الجائحة في مارس من العام 2020 إلى 919 حالة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الصحية بالولاية تشديد تطبيق الاحترازات الصحية التي تم العمل بها منذ ظهور الفيروس.

واكد قطاع الصحة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية أمس الأحد، فرض قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.

وتشهد حاضرة الولاية بورتسودان تزايد في الحالات الموجبة التي بلغت 6 حالات من بين 15 حالة مشتبه بها.

بينما بلغت الإصابات الموجبة في الموجة الثانية خلال الفترة من ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠ وحتى ٢٠مارس ٢٠٢١، 412 إصابة و 18 وفيات.

وعقد مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، أحمد درير، اجتماعا مشتركا مع مدير إدارة تعزيز الصحة، ناقش الوضع الصحي الراهن.

وتم التأكيد على استمرار الجهود وتكثيف أنشطة التوعية والإرشاد وسط المجتمع وطلاب المدارس للحد من انتشار الفيروس.

كما تم الاتفاق على آلية لعمل حملات توعية لتحريك المجتمع تبدأ من اليوم الإثنين، وتستمر عدة أيام.

على أن تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتي سجلت أكثر إصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية بوحدات محلية بورتسودان الإدارية الأوسط والشرقي والجنوبي.

وتلقى السودان أكثر من 800 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، عبارة عن دفعة أولى كجزء من حملة التطعيم ضد كورونا.

وتعمل اليونيسف مع الحكومة والشركاء لتقديم اللقاحات وتوزيعها.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية أن الأولوية في التطعيم ستكون للكوادر الصحية.