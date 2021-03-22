عاجل.. الأمن ينجح في ضبط أسلحة ومتفجرات عند الحدود مع اثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 22 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الاستخبارات السودانية، اليوم الاثنين، ضبط أسلحة ومتفجرات عند الحدود مع إثيوبيا.



ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، تمكنت الاستخبارات السودانية من ضبط 4 اثيوبيين يهربون السلاح عبر الحدود.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على أن الجيش لن يتراجع عن انتشاره في الحدود الشرقية المحاذية لإثيوبيا، متهمًا الأخيرة بنقض المواثيق المبرمة في السابق.

وقال إن الجيش السوداني ليس معتدي، كما أن عقيدته وتسليحه قائم بـ"الأساس على الدفاع وليس الهجوم والاعتداء".