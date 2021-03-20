عاجل.. السودان يدين الهجوم على مصفاة الرياض بطائرات مسيرة

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 20 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أدانت وزارة خارجية جمهورية السودان، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف مصفاة تكرير النفط بالعاصمة السعودية الرياض بالطائرات المسيرة، صباح أمس الجمعة.



وجدد السودان موقفه الثابت في إدانة هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة للعالم، مؤكدًا وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمه لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وقالت السلطات السعودية إن هجومًا بطائرات مسيرة استهدف مصفاة لتكرير النفط في العاصمة الرياض، أمس الجمعة، في ثاني هجوم على منشآت نفطية بالمملكة خلال مارس الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إنه «عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ».

وأشار المصدر إلى أن الهجوم نجم عنه اندلاع «حريق تمت السيطرة عليه»، دون حدوث إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.