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عائشة موسى تؤكد ثقة الدولة في قدرات المرأة السودانية

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 20 مارس 2021

عائشة موسى تؤكد ثقة الدولة في قدرات المرأة السودانية

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متابعات - اخبار الخليج 365

أثنت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى  على استجابة  مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم لمقترح تنشيط ضباط وضباط صف شرطة المرور من العنصر النسائي في العمل الميداني على الطرق بالعاصمة الخرطوم. 

ودعت عضو مجلس السيادة، في تصريح صحفي، لمنح  المزيد من الفرص للشابات في المجالات  النظامية  الاخري.

وجددت عضو مجلس السيادة  ثقة الدولة في قدرة المرأة السودانية على العطاء وتفوقها الكامل في كافة مجالات العمل والبناء والتنمية. 

وحيت الأستاذة عائشة موسى ، المرأة السودانية بيوم المرأة العالمي ، معربة عن امنياتها الطيبة لعازة السودان بمزيد من الإنجازات التي تجسد قدرتها وتواجدها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية .   

    

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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