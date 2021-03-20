عاجل.. نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تحيل عددا من البلاغات للمحكمة

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 20 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الارهاب البلاغ رقم ٤٠/ ٢٠٢٠م تحت المواد ٥٧ أ (تخريب الإقتصاد القومي) و ٣٢/ ١ (و.هـ ) من قانون تنمية الثروة المعدنية والمتهم فيه عدد ٣ متهمين للمحكمة المختصة.



وتعود تفاصيل البلاغ لقيام تيم من شرطة مباحث التعدين بضبط مصنع عشوائي لتعدين الذهب داخل مزرعة دواجن بمزرعة بالسقاي شمالي مدينة بحري وأسفرت المداهمة عن ضبط عدد ٢ طاحونة ذهب و٣ خلاطات لتعدين الذهب و٤٤ جوال كرتة تستخدم في إستخلاص الذهب ومواد كيميائية متنوعة تستخدم في تحليل الذهب وتصنيعه.

يذكر ان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب كانت قد خاطبت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عبر وزارة الطاقة

والتعدين لكتابة تقارير فنية حول المعدات والمواد المضبوطة ومعرفة كيفية المعالجة المستخدمة في عمليات الإستخلاص قبل إحالة البلاغ للمحكمة.

وأكدت التقارير الفنية الصادرة من الهيئة عمليات استخلاص الذهب ووجود تسرب مؤكد لمادة الزئبق التي يتم استخدامها في عمليات الاستخلاص داخل المزرعة مما يشكل خطورة كبيرة في حال هطول الأمطار أو تسربها عبر أعمال الري للمزارع الأخري.