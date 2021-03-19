عاجل.. العمل الدولية تعلن انضمام السودان إلى البروتوكول الخاص بالعمل الجبري

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 19 مارس 2021

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اعلنت منظمة العمل الدولية الاربعاء الماضي ١٧ مارس ٢٠٢١ انضمام السودان إلى البروتوكول رقم ٢٩ الخاص بالعمل الجبري، باعتباره الدولة رقم ٥٠ في العالم التي تنضم له .



وسيتم التوقيع علي الوثائق في الاحتفالية من قبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمندوب الدائم للسودان بجنيف السفير علي ابن ابى طالب عبد الرحمن.

الجدير بالذكر ان الدول الأعضاء بالمنظمة اعتمدت هذا البروتوكول عام ٢٠١٤ في مؤتمرها السنوي بجنيف ويصادف انضمام السودان تتويجا لهدف حملة ٥٠ من اجل الانعتاق Freedom Campaign التي اطلقتها المنظمة عام ٢٠١٤ ويهدف البروتوكول الي ازالة كافة أشكال العبودية المعاصرة . وقد صرح المدير العام للمنظمة في رايدر بهذه المناسبة قائلا( لقد وصلنا اليوم الي معلم رئيسي..مستقبل خالي من العمل الجبري والاتجار بالبشر و عمالة الاطفال و العبودية المعاصرة، وهو مستقبل يجب ان نشكله معا)...و ستكون هناك احتفالية يوم الجمعة ٢٦ مارس بجنيف لايداع وثائق انضمام السودان رسميا الي اتفاقية الحريات النقابية رقم ٨٧ ،واتفاقية المشاورات الثلاثية الاطراف رقم ١٤٤ ( الحكومات واصحاب العمل و العمال ) ، اضافة الي بروتوكول العمل الجبري رقم ٢٩.