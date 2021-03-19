حمدوك : مصفوفة لتطبيق مخرجات ملتقى ولاة الولايات

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 19 مارس 2021

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قال دكتور عبدالله حمدوك إنه سيتم التنسيق بين الولاة ومؤسسات الدولة الاتحادية لوضع مصفوفة لتطبيق مخرجات الملتقي الأول لولاة الولايات ، وصولاً لمؤتمر نظام الحكم الذي سيخاطب عديد من قضايا الحكم اللامركزي، وهي كلها قضايا ترتبط بتوافقات بناء المشروع الوطني والمؤتمر القومي الدستوري، كاستحقاق متأخر منذ 65 عاماً.



وأوضح في صفحته علي الفيس بوك أن الديموقراطية على المستوى المحلي وفضلاً عن أنها تقرب قضايا الحكم في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، فهي تساهم كذلك في صقل خبرات وتجارب المشتغلين بالشأن العام وترسيخ العملية الديموقراطية وربطها مباشرةً بقضايا التنمية المستدامة.

واشار الي مشاركته في الجلسة الختامية لملتقى ولاة الولايات، الذي اختتم اعماله مساء أمس ، مبينا أن القضية الأساسية في هذا الانتقال نحو الديموقراطية والحكم الراشد هي قضية الحكم المحلي الذي يسعى لإشراك حقيقي وواسع للمواطنين في صنع القرار وتقريب الإدارة منهم في مناطقهم ليحكموا أنفُسَهَم بأنفُسِهِم.