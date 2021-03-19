عاجل.. المحكمة تؤيد قرار وزارة التربية الخرطوم بإغلاق 6 مدارس خاصة

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 19 مارس 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، إلغاء تصاديق (6) مدارس خاصة.وكشف مدير السإدارة العامة للتعليم الخاص، عبد الكريم حسن محمد علي عن إلغاء تصاديق (6) مدارس خاصة وتشمل مدرسة آيه بي سي،، المدرسة الإنجليزية للعلوم العامة، ومدرسة لتل هاندز، ومدرسة كامبردج العالمية بالسودان، ومدرسة كبيدة العالمية بموجب القرارات الإدارية التي أصدرتها الإدارة العامة للتعليم الخاص.



وأكد عبد الكريم أن هذه القرارات مؤيدة بحكم محكمة الاستئناف بالخرطوم دائرة الطعون الإدارية بتاريخ 24 يناير 2021م.

كما ألغت الإدارة تصديق مدرسة “سودان قرامر سكول” بالقرار الإداري الصادر منها بالرقم (28).

وعدَّ مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالولاية هذه المدارس خارج المنظومة التعليمية، ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط تعليمي، وكما لا يجوز اعتماد أي مستند صادر من قبلها للعام 2020- 2021م.

وشدد عبد الكريم على أن من حق إدارته توفيق أوضاع جميع التلاميذ والطلاب المسجلين بهذه المدارس للعام 2019-2020م.