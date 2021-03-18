عاجل.. البرهان: لا تفاوض إلا بعد وضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا‎

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 17 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، إنه لا نية للتفاوض مع إثيوبيا إلا بعد الاعتراف بحدود السودان، ووضع العلامات الحدودية بين البلدين.



وقال لدى مخاطبته ضباطًا وجنودًا في الخرطوم، اليوم:“ما لم يحصل اعتراف من الجانب الإثيوبي بأن هذه الأراضي سودانية، ويتم وضع العلامات، لن نتفاوض مع أي جهة، وسنظل نطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية“.

وكانت إثيوبيا قد اشترطت انسحاب القوات المسلحة السودانية من الفشقة للتفاوض مع السودان.

وتخوض القوات المسلحة السودانية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معارك ضارية مع ميليشيات وقوات إثيوبية تسيطر على منطقة الفشقة الحدودية لأكثر من 25 عامًا، استعادت منها نحو 95% من الأراضي البالغة مليوني فدان.