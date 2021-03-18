عاجل.. فريق وزاري بقيادة حمدوك يزور منظومة الصناعات الدفاعية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 17 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

سجل رئيس وزراء الحكومة الانتقالية د.عبدالله حمدوك، صباح اليوم زيارة لمنظومة الصناعات الدفاعية بمجمع اليرموك الصناعي، وكان في استقباله وزير الدفاع الفريق ركن يسن إبراهيم يسن.



وتفقد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خلال الزيارة عدد من المصانع بمجمع اليرموك، ومعرض الصناعات الدفاعية تعرف من خلالها على القدرات الصناعية للمنظومة.

وقال وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ حمزة بلول، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الزيارة، بأن منظومة الصناعات الدفاعية تقدمت بمقترح تقسيم المنظومة الى اتجاهين، إتجاه يهتم بتطوير الصناعات الدفاعية، واتجاه لتطوير الصناعات المدنية، والتوافق على انشاء مجلسين، مجلس للتنمية الاقتصادية ويراسه وزير الصناعة ويشرف على الصناعات المدنية للمنظومة ومجلس تمويل واستثمار برئاسة وزير المالية يشرف على تحويل المنظومة المدنية الى شركات مساهمة عامة بشكل تدريجي.

وقال وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم، بأن هناك امكانية للاستفادة من قدرات المنظومة في مشروعات استراتيجية مثل تطوير قطاع البترول، السكة حديد والزراعة وتصنيع قطع الغيار لشركات السكر.

وقال جبريل ان المنظومة بحاجة لاتاحة المعلومات للمواطنين لتعريفها بطبيعة نشاطها وما تمتلكها، وقال "هناك اعتقاد بأن هذه المنظومة تمتلك اموالا طائلة وتدور هذه الأموال خارج أطر الدولة، ومن المهم ان تشرح المنظومة للناس ماذا تملك".

وأضاف "نعمل على تطوير الصناعات بمختلف مجالاتها المدنية والعسكرية، ولدينا فرصة الاستفادة من تطور الصناعات الدفاعية للاستفادة منه في الجانب المدني".

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، الإعلام، الطاقة، المالية، الثروة الحيوانية، العدل، التنمية الاجتماعية، الشباب والرياضة، الداخلية، التعليم العالي والاتصالات.