عاجل.. عائشة موسى تلتقي وفد صيادلة المجتمع المدني بالخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 17 مارس 2021

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إلتقت عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم ممثلي وفد صيادلة المجتمع المدني بولاية الخرطوم.



وقالت الدكتورة إيمان راشد فضل ممثلة صيادلة المجتمع المدني بولاية الخرطوم، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لقضايا الصيادلة بالولاية، والمذكرة المقدمة لوزارة الصحة والتي حوت عددا من البنود حول ضرورة توفير الدواء ومقترحات الرقابة الصيدلانية وعقود الصيادلة .

وأشارت دكتورة إيمان الى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى أوصت بقيام ورشة طارئة بمشاركة كافة جهات الإختصاص ممثلة في وزارة الصحة، إدارة الصيدلة، المجلس القومي للصيدلة والسموم، وزارة المالية والمركز القومي للمعلومات وذلك لمناقشة قضايا الصيادلة وإيجاد الحلول الجذرية لها.