عاجل.. العدل: انصاف المفصولين تعسفياً من أهم مهام الفترة الانتقالية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 17 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية اليوم اجتماعها الدوري بمقر الامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة هانم برهان الدين، رئيس اللجنة.



واوضحت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل،عضو اللجنة في تصريح صحفي ان لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً لاحظت تعنت بعض الجهات في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المبنية على توصيات اللجنة في إعادة المفصولين.

وأشارت إلى أن إنصاف المفصولين تعسفياً من أهم مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وبناءً على ذلك تم تشكيل اللجنة في بداية تشكيل الحكومة الانتقالية لضرورة وأهمية عمل اللجنة وارتباطها المباشر بتحقيق العدالة للذين تم فصلهم ظلماً من الخدمة المدنية القومية خلال فترة العهد البائد.

ووصفت مولانا سهام عثمان تعنت بعض الجهات في تنفيذ القرارات بالمخالفة للقانون والمخالفة الإدارية للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء باعتباره الجهه التي ترأس كل اجهزة الدولة.

وقالت " نطلب من كل اجهزة الدولة التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بإعادة المفصولين تعسفياً لديها بتنفيذ تلك القرارات حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والتي تبدأ بالمساءلة الإدارية من الجهات التي تندرج تحت رئاستها والتي تكون ملزمة بتنفيذ توجيهاتها والتي يجوز لها قانوناً ان توقع الجزاءات اللازمة على الجهات التي لا تنفذ القرارات، معربة عن أملها في ان تلتزم كل اجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وأكدت مولانا سهام عثمان حرص اللجنة على تذليل ومعالجة كل الاشكالات والمعوقات التي تعترض تنفيذ تلك القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بحق المفصولين.