عاجل.. السفير القطري يقدم دعوة رسمية لوزير المالية لزيارة قطر

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قدم السيد عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير قطر بالسودان دعوة رسمية من وزير المالية القطري للدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لزيارة قطر في إطار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية وذلك ضمن الوفد الحكومي الرفيع الذي سوف يزور قطر قريباً، جاء ذلك لدى لقائه بالوزير بمكتبه اليوم.



وأكد دكتور جبريل على عمق العلاقات بين البلدين ، وأشاد بجهود السفارة القطرية في تجسير العلاقات وتطويرها ، وأوضح أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة للإعداد لهذه الزيارة حتى تكون مثمرة ، ودعا قطر لدعم موقف السودان في مؤتمر باريس الذي سينعقد قريباً والذي يهدف الى المساهمة في فتح فرص إستثمارية واقتصادية في السودان ودعمه للوصول الى مرحلة إعفاء الديون .

ومن جانبه أشار الكبيسي الى أن بلاده تسعى من خلال هذه الزيارة لتطوير العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والإستثمارية بجانب المشاريع التنموية . وأكد على متانة العلاقة بين البلدين.

و أعلن السفير القطري أن بلاده بصدد تقديم مساعدات طبية خاصة أجهزة فحص الكورونا والتي ستصل للسودان خلال الأيام القادمة. كما اعلن أن الخطوط الجوية القطرية سوف تعاود العمل في السودان قريباً. ودعا الى فتح فرص إستثمارية للشركات و رجال الأعمال القطريين لتنفيذ مشروعات في السودان ، وفي هذا الصدد أكد أن السودان يمتلك من الموارد ما يؤهله الى أن يكون قبلة للمستثمرين من كل انحاء العالم .