عاجل.. وزيرة الخارجية تستقبل المديرةالتنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استقبلت السيدة مريم الصادق المهدي بمكتبها اليوم السيدة د. نتاليا كانم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والوفد المرافق لها والذي يضم السيدة مديرة المكتب الإقليمي للصندوق وممثل الصندوق بالخرطوم.



أوضحت السيدة نتاليا أن الغرض من زيارتها هو دعم ومساندة السودان لمواجهة التحديات المتعلقة بوضع المرأة والشباب خاصة فيما يتعلق برفع الوعي بالصحة الإنجابية ورعاية وتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري والجنسي في اتساق مع أهداف التنمية المستدامة حتى لا تترك امرأة خلف الركب، مؤكدة اهتمام المنظمة بالتعرف على قضايا التحول الديموغرافي وتنظيم الأسرة في السودان، معربة عن تقدير منظمة الأمم المتحدة لجهود السودان في استقبال موجات كبيرة من اللاجئين والنازحين، مؤكدة استعداد المنظمة لتقديم العون الإنساني والفني والتقني.

من جانبها استعرضت السيدة الوزيرة التحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة الانتقالية فيما يلي أمر الشباب بشكل عام والمرأة السودانية على وجه الخصوص مناشدة المنظمة مد يد العون ولعب دور الشريك الأصيل للنهوض بالمرأة خاصة في مجال الصحة الإنجابية وخفض معدل وفيات المواليد في المناطق الريفية، مبينة أن الجهود الوطنية وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما أوضحت السيدة الوزيرة حرص الحكومة الانتقالية على إشراك المرأة والشباب في اتخاذ القرار والمضي قدما نحو تمكين المرأة بتغيير المفاهيم والقوانين الوطنية التي تؤطر وتحجم دور المرأة.

وفي سياق متصل أكدت السيدة الوزيرة ضرورة دعم الجهاز المركزي للإحصاء لتحديث الإحصائيات وإجراء المسح السكاني وتقديم الدعم التقني لاستكمال الجهود الرسمية لبناء السودان الجديد.