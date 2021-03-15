عاجل.. دقلو يستقبل نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 15 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إستقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، بالقصر الجمهوري اليوم، الدكتور علي بن صميخ المرّي نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.



وأكد الدكتور علي بن صميخ المرّي، في تصريح صحفي ،دعم التحالف لجهود الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني لإحترام حقوق الإنسان والإرتقاء بها، وإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان.

وثمن المرّي الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان فيما يتعلق بآليات الحماية الوطنية ، بجانب إنضمامها للعديد من الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.

ولفت المرّي إلى أن زيارته للبلاد تأتي في إطار دعم الشراكة وتعزيز التعاون بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي للإرتقاء بحماية حقوق الإنسان ، وإنشاء المفوضية.