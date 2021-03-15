75 ألف لاجئاً أثيوبياً في السودان خلال خمسة أشهر

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 15 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تواصل تدفق اللاجئين الاثيوبيين الفارين من الأوضاع المتدهورة في إقليم تقراي الاثيوبي للسودان بالرغم من إحكام إغلاق مناطق المعابر الحدودية المعتادة في ولايتى كسلا والقضارف بالقوات السودانية والاثيوبية، على جانبي الحدود.



وإستقبل معسكر حمدايت في ولاية القضارف على الحدود بين السودان واثيوبيا 308 لاجئاً خلال الأسبوع الماضي، فيما وصل إلى معسكر المدينة 8 خلال نفس الفترة 17 لاجئاً حسب التقرير الأسبوعي لمعتمدية اللاجئين السودانيّ.

كما إستمر تدفق اللاجئين الأثيوبيين على ولاية النيل الأزرق خلال الأشهر القليلة الماضية عبر ولاية النيل الأزرق ووصل عدهم إلى 8600 لاجئا. وبذلك يتجاوز عدد اللاجئين المسجلين الذين دخلوا السودان منذ نوفمبر الماضي اكثر من خمسة وسبعين الف لاجئاً اثيوبياً خلال الاشهر الخمس الماضية ومن المرجح أن يكون هنالك لاجئين تسللوا عبر الحدود دون المرور بمراكز التسجيل.

ويتلقى اللاجئون خدمات الإيواء والتغذية والرعاية الصحية بواسطة السلطات المختصة بمعونة مقدرة من قبل المنظمات الوطنية والأجنبية العاملة في المعسكرات.