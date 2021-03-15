عاجل.. جامعة الخرطوم تسحب درجات علمية من شقيق البشير

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 15 مارس 2021

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قرر مجلس أساتذة جامعة الخرطوم في اجتماعه رقم ٤٢٣ بتاريخ ١٥مارس ٢٠٢١ سحب درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير من العباس حسن أحمد البشير والتي منحها له سابقاً.



وجاء في توصيات اللجنة التي كونتها مديرة الجامعة بموجب القرار الاداري رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٠م للنظر في منح درجات علمية وترقيات حولها شبهات، أن العباس حصل على درجة البكالوريوس عن طريق التجسير وهو نظام غير معمول به في جامعة الخرطوم، وعليه فإن ما تم منحه من درجات لاحقة يعتبر غير صحيح قانونا.

الجدير بالذكر أن العباس حصل على درجة الدبلوم الوسيط في العام ٢٠٠٠ من جامعة أم درمان الاسلامية، وتم قبوله في المستوى الثاني بكلية الدراسات التقنية والتنموية في العام الدراسي ٢٠٠١ / ٢٠٠٢، مُنح العباس درجة الدبلوم العالي والماجستير من معهد دراسات الادارة العامة والحكم الاتحادي.