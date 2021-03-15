وفد من النيابة العامة الى الجنينة لمتابعة الأحداث الأخيرة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 15 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

توجه صباح اليوم إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، وبتوجيه من النائب العام يترأسه مولانا مبارك محمود رئيس النيابة العامة للشئون المالية والإدارية، للوقوف على الأوضاع الجنائية بالولاية ومتابعة عمل لجان التحقيق المشكلة من قبل النائب العام بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الجنينة.



وقال مولانا محمد عبدالعظيم محمد صالح رئيس النيابة العامة ومدير المكتب التنفيذي للنائب العام في تصريح لوكالة السودان للانباء من مطار الخرطوم قبل إقلاع الطائرة المقلة للوفد إلى الجنينة، أن الوفد والمكون من ١٤ وكيل نيابة منوط به الوقوف على الأوضاع الجنائية بالولاية ومتابعة سير عمل لجنتي كريندق الأولى والثانية ولجنة مستري، والتي وقعت أحداثها خلال الشهر الماضي وراح ضحيتها أكثر من ١٢٣ شخصاً وتم بموجبها إعلان حظر التجوال بالمدينة.

وأضاف أن الوفد سيقف على سير الدعاوى الخاصة بهذه الأحداث وما وصلت إليه التحقيقات قبل الإحالة إلى القضاء بجانب تهيئة البيئة المناسبة لعمل النيابات بالولاية وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل لجان التحقيق.

وأشار مولانا عبد العظيم الى أن الوفد يرافقه عدد من وكلاء النيابة الجدد لدفع عمل النيابة وسد العجز.

وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة ولاية غرب دارفور وبالتنسيق مع النيابة العامة لتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل النيابة العامة دون المساس بالاستقلالية التي تتمتع بها النيابة بما يخدم مصلحة العدالة، خاصة في هذه الظروف مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها حتى ينعم أهل الولاية بالأمن والاستقرار.