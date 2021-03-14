عاجل.. الجيش يضبط أسلحة مهربة بمنطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 14 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ضبطت القوات المسلحة السودانية، أسلحة مهربة من إحدى دول الجوار بمنطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.



وأشاد العقيد الركن سعد شرف الدين بالقوة التي نفذت ضبطية السلاح المهرب، مؤكدا مواصلة الجيش عمله بمهنية واحترافية لأداء أدواره في حماية الحدود ومنع الجرائم العابرة والتهريب وغيرها من النشاطات الهدامة للاقتصاد الوطني والتي تهدد الأمن القومي.

وأحبط الجيش السوداني في السابع من مارس الحالي، كمية من الأسلحة والزخائر المهربة بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا.

وتمكنت شعبة استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف من توقيف عصابة للاتجار بالأسلحة والذخائر وتم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر بمحلية القلابات الغربية بمنطقة سمسم الزراعية في طريقها إلى إحدى دول الجوار.

وتنشط مجموعات وعصابات في تهريب السلاح والمخدرات وتهريب والاتجار بالبشر في المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا منذ سنوات، لكن تواجد القوات المسلحة السودانية بكثافة خلال الأشهر الماضية عطل العديد من عمليات التهريب وأضعف نشاط العصابات بالمنطقة.