عاجل.. الصحة: شراكة مع مصر لتوطين صناعة الدواء في البلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 14 مارس 2021

أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، أنه تم الاتفاق على بناء شراكة استراتيجية بين السودان ومصر لتوطين صناعة الدواء في السودان.

وقال النجيب، في بيان صحفي، إن وزارتي الصحة السودانية والمصرية اتفقتا على مواءمة النظام الصحي في البلدين من حيث القوانين ونظم الإدارة والرؤى، كما اتفق الطرفان على مكافحة فيروس الكبد الوبائي، والاستفادة من الخبرات المصرية والإنجازات التي حققتها في مكافحة فيروس الكبد الوبائي، وتطبيقها بمعمل "إستاك" (في الخرطوم) وإدارة الطب العلاجي.

وأضاف وزير الصحة السوداني، أنه عقد لقاء، خلال الزيارة التي قام بها إلى مصر ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتم الاتفاق على التعاون في طرق إدارة النظام الصحي وتكوين لجنة مشتركة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إنجاز مشاريع الدواء، حيث التزمت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بمد السودان بالأدوية المنقذة للحياة وقائمة أدوية المركز القومي والأمراض المزمنة.

وأوضح أن وزيرة الصحة، وعدت بزيارة السودان في القريب العاجل، كما وافقت على دعم المجلس القومي للأدوية والسموم في السودان لبناء قدراته المختبرية والفنية والقانونية، مؤكدا الاتفاق على التعاون المشترك في مكافحة "ناموس الجامبيا" وتوقيع اتفاقية بين البلدين.

وكشف عن أنه تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين لمواصلة العلاج المجاني للسودانين في مصر دون تحديد عدد معين، بجانب إجراء فحوصات النظر لكافة تلاميذ التعليم العام وتوفير النظارات الطبية مجانا.

وقال إنه فيما يخص برنامج تأهيل الأطباء السودانيين، وافقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على استمرار المنحة المقدمة من مصر، وهي عبارة عن 10 بعثات للزمالة المصرية، مؤكدا تكوين لجنة بين وزارة الصحة، ومجلس التخصصات الطبية، لوضع الأسس والضوابط للبعثات.