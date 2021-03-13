عاجل.. وزيرة العمل: إجازة قانون النقابات الجديد بنهاية مارس

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 13 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اكدت وزيرة العمل تيسير النوراني ان وزارتها دفعت بقانون النقابات الجديد لوزارة العدل للصياغة القانونية وسيدفع به لمجلسي السيادي والوزراء لمناقشته واجازته في صورته النهائية بنهاية مارس الجاري.



واضافت لدى مخاطبتها مؤتمر مركز الايام للدراسات الثقافية والتنمية حول تعزيز دور النقابات في الانتقال الديمقراطي ان وزارتها حرصت ان يكون هناك اجماع حوله من المجموعات النقابية والمراكز المختلفة،ومن ثم تم دفع المسودة لوزارةالعدل لصياغتها القانونية ، ثم الدفع بها لمجلسي السيادة والوزراء لاجازتها بصورتها النهائية بنهاية مارس الجاري .

واكدت ان النقابات هي عصب الانتقال الديمقراطي ولها دور مهم في تعزيز الديمقراطية .