عاجل.. استرداد منهوبات مقر "يوناميد" في منواشي بجنوب دارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 13 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تمكنت القوات العسكرية المشتركة التي دفعت بها حكومة ولاية جنوب دارفور لتأمين مقرات يوناميد من توقيف عدد من المتهمين وإسترداد (٩٠%) من المعدات التي تم نهبها أمس الاول من مقر بعثة "يوناميد" بمنطقة منواشي شمال مدينة نيالا.



وأكد حامد التجاني هنون والي ولاية جنوب دارفور المكلف ان حكومته دفعت بقوات امنية كبيرة الي منطقة منواشي وتمكنت من إستعادة اكثر من (90 %) من الممتلكات التي استولي عليها المواطنين في أعمال نهب وتخريب .

وقال هنون في تصريح ل(سونا) إن القوات تمكنت من القبض علي عدد من المتهمين وفتح بلاغات في مواحهتهم مشيرا الي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق علاوة علي تعطيل قرار اللجنة المحلية وتكوين لجنة ولائية للحصر وتوزيع الممتلكات من الولاية مباشرة الي المحليات والوحدات الادارية حتى تضمن الاستفادة منها بالصورة المطلوبة.

وطالب هنون المواطنين بضرورة تغليب المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية للإستفادة من الممتلكات لخدمة المجتمع والابتعاد عن التقاطعات الاجتماعية والجهوية الضيقة.

وتسلمت ولاية جنوب دارفور دارفور الشهر الماضي موقعين لبعثة السلام المشتركة في دارفور في منطقتي منواشي وخور أبشي، حتى يتم استغلالها في الخدمات المحلية لانسان المنطقة.