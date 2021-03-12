اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عاجل.. السعودية تعد بمنحة بقيمة 1.5 مليار دولار للسودان

0 نشر
متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 12 مارس 2021

عاجل.. السعودية تعد بمنحة بقيمة 1.5 مليار دولار للسودان

كتب

متابعات - اخبار الخليج 365

أعربت عن التزامها بتقديم مليار وخمسمئة مليون دولار أمريكي كمنحة وجزء من المساعدات الاقتصادية التي كانت قد أقرتها للسودان في العام 2019، طبقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء "سونا" أمس الخميس.

كان رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك قد زار السعودية على رأس وفد عالي المستوى خلال هذا الأسبوع لمناقشة ترقية العلاقات السودانية السعودية.

يشار إلى أن السعودية والإمارات قد إلتزمتا بتوفير ثلاثة مليار دولار أمريكي في أبريل 2019 بعد الاطاحة بنظام عمر البشير بعد احتجاجات دامت عدة اشهر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن السودان حصل على جزء من هذا الدعم في السابق .

وذكر مسؤولون سودانيون أن مبلغ 750 مليون دولار أمريكي من المبلغ كان قد تم إيداعها في حساب الحكومة السودانية متضمنة 500 مليون دولار أمريكي أودعت في البنك المركزي وسوف تخصص للمساعدة في حل أزمة القمح والدواء والبترول وبعض السلع الأخرى.

وبحسب بلومبرج، خفض البنك المركزي السوداني قيمة العملة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني بشدة .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا