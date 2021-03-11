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عاجل| حمدوك: نأمل أن نصل لاتفاق بملف سد النهضة لتحقيق مصالح شعوب المنطقة

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الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 11 مارس 2021

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إنه فيما يتعلق بسد النهضة، فإننا نود أن نصل فيه إلى تفاهم يسمح بتحقيق طموحات ومصالح شعوب المنطقة، لكننا بنفس القدر نعالج هذا الملف، بحيث لا يحدث ضرر لأى من البلدان الثلاث، مضيفا: "هناك توجه من أثيوبيا أن يحدث ملء لسد النهضة في يوليو القادم، وهذا يتيح وقت قصير للتعامل مع الملف، ولكننا نأمل أن يتم هذا الملء وفق توافق بين الدول الثلاث".   وأوضح في مؤتمر صحفى مع مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى الأخيرة للسودان، أسست لمرحلة  جديدة وعلاقة أكثر ترابط وقوة بين الشعبين.  


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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