لاعب شطرنج سوداني يتبرع بهيكله العظمي لجامعة الخرطوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 10 مارس 2021

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أقر لاعب الشطرنج الدولي السوداني داؤود الضي النور بأنه ترك وصية بتبرعه بهيكله العظمي لصالح جامعة الخرطوم كلية الطب.



وقال إن تبرعه بهيكله العظمي لصالح كلية الطب بجامعة الخرطوم حال وفاته يأتي من إيمانه وقناعته التامة بأن ذلك الفعل سيسهم بقدر كبير في فوائد للإنسان والإنسانية ومساعدة الطلاب في دراستهم وبحوثهم الأكاديمية.

وأضاف داؤود بأنه في كامل وعيه وأهليته الراشدة أعلن عن جاهزيته للتنازل عن جسمانه وفق الاجراءات القانونية المكملة لذلك، مطالباً (السوداني) بأن تكون شاهداً وموثقاً لذلك الإقرار أمام كل من يهمه الأمر .