عاجل.. البعثة الأممية تدعو السودان للاستماع لأصوات الشباب

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 10 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دعت البعثة الأممية إلى السودان، اليوم الأربعاء، للاستماع إلى أصوات الشباب من أجل التأسيس لمستقبل البلاد، وإرساء السلام والسلطة الانتقالية.



وقال رئيس البعثة فولكر بيرتس خلال إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء "ينبغي استشارة الشباب السوداني في مستقبل بلادهم، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

كما أكد أن المجتمع الدولي ملتزم بنجاح المرحلة الانتقالية في السودان، ولفت إلى وجوب أن يشعر المواطن في البلاد بالتغيير الحاصل.

إلى ذلك أشار إلى ضرورة الحفاظ على حرية الإعلام، قائلًا: "حرية الإعلام أمر أساسي لنجاح العملية الانتقالية."

وأثنى على إحراز السودان تقدما كبيرا في العملية الانتقالية، لكنه نبه إلى أن "التحديات المتبقية هائلة". وأضاف: "لا يمكننا تجاهل أن الصعوبات الاقتصادية تشكل خطرا حقيقيا على استقرار البلاد".

كما شدد على أن التشكيل السريع لمجلس تشريعي "متنوع وشامل وتمثيلي" يعد أمرا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الدعم للانتقال السياسي.