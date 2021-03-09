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عاجل.. السعودية تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان

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الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 9 مارس 2021

عاجل.. السعودية تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

بحث الأمير بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، مع دولة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مجمل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلي جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء أنه تم خلال الاجتماع التأكيد علي حرص المملكة علي أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها علي أمن السودان واستقراره.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، فيما حضر من الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير المالية جبريل إبراهيم محمد.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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