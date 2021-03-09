عاجل.. مجلس الأمن يحث الشركاء لإنجاح الانتقال الديمقراطي في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 9 مارس 2021

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أكد أعضاء مجلس الأمن في الجلسة التي خصصت لمناقشة الوضع في السودان علي أهمية ان تعمل الحكومة الانتقالية مع الشركاء لمعالجة النزاعات التي حدثت مؤخرا بولاية غرب دارفور وان يقوم الشركاء بمساعدة السودان للخروج من الأزمة الاقتصادية وتقديم الدعم اللازم والعمل علي إنجاح الانتقال الديمقراطي في السودان.



و دعا أعضاء المجلس الحكومة الانتقالية للعمل علي حماية المدنيين وضمان الخروج الآمن لقوات اليوناميد من اقليم دارفور وان تتحمل الحكومة الانتقالية المسؤولية في حماية المدنيين والتأكد من سلامتهم .

وكذلك تحقيق العدالة والأمن والاستقرار.

كما دعوا الحكومة الانتقالية للعمل علي تنفيذ الترتيبات الأمنية كاحد بنود اتفاقية السلام التي وقعت بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح بجوبا مؤخرا.