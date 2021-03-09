عاجل.. ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء السودان سبل تطوير العلاقات الثنائية

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 9 مارس 2021

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان، بما يحقق تطلعات شعبه، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قد وصل، في وقت سابق من اليوم، إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.