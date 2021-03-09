عاجل.. السودان يشيد بدعم جامعة الدول العربية

الخرطوم - احمد عبدربة - تقدمت المندوببة الدائمة لجمهورية السودان لدى جامعة الدول العربية نيابة عن شعب وحكومة السودان بالشكر و والتقدير والإمتنان لمعالى السيد / أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ولكافة الإتحادات النوعية العربية والمنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية لما قدموه من مساعدات فنية ومادية لمساعدة السودان وشعبه في مواجهة الكوارث التى ألمت به من كورونا وفيضانات وسيول وكذلك الدعم المقدر الذي قدمته الجامعة العربية لمتضرري أحداث دارفور الأخيرة.



وجددت المندوبية شكرها وعرفانها للجهود التي تقوم بها الجامعة العربية دعما لجمهورية السودان وإلتزامها المستمر بمواصلة هذا الدعم حتى يتحقق الأمن والأستقرار والتعافي الإقتصادي بالبلاد. وتؤكد أن هذا الدعم الذي يتلقاه السودان من الجامعة احدث صدى طيبا فى نفوس أهل السودان.