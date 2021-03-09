السودان يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 9 مارس 2021

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أدانت الخارجية السودانية بأشد العبارات مواصلة ارتكاب جماعة الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.



وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير وأضرار بأمن السعودية وتقويض لاستقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي، أمر لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي.

وأكدت الخارجية وقوف حكومة الخرطوم مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.