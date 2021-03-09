السيادة يؤكد ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية فى اتفاق السلام

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 9 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار اير، ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق سلام السودان الموقع في الثالث من أكتوبر الماضي بمدينة جوبا.



وذكر مجلس السيادة الانتقالي أن مالك عقار، التقى اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقصر الجمهوري، رئيس هيئة أركان "الجيش الشعبي" أحمد العمدة بادي.

وأكد عقار استعداد أطراف العملية السلمية لاستكمال بنود الترتيبات الأمنية وتنفيذها على أرض الواقع.

كما أكد عقار -خلال لقائه مع المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان بوب فيرويزر بحضور القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم جوليان رايلي- جدية وحرص الحكومة الانتقالية على استكمال أهداف ثورة ديسمبر والتحول الديمقراطي ونقل ثمرات الثورة لكل السودان، وشدد على اهتمام الحكومة بالعمل على إرساء قيم وأسس الديمقراطية والسلام وإنهاء الحروب بمعالجة جذورها وبناء السلام الاجتماعي والانتقال إلى الإعمار والتنمية.

وبحث اللقاء الوضع الانتقالي في السودان في ظل توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان وتحديات تنفيذ بنود اتفاق السلام الي جانب التعقيدات الاقتصادية.

وهنأ المبعوث البريطاني الفريق مالك عقار، بتوليه عضوية مجلس السيادة الانتقالي، معتبرا أن ذلك يعد إضافة حقيقية للتحول الديمقراطي في السودان من خلال الاستفادة من خبرات عقار.

وأكد دعم بريطانيا للحكومة الانتقالية وحرصها على استدامة السلام في السودان وتطوير العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا.

من جهة أخرى، وجه عقار حكومة ولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان) بالعمل من أجل تعزيز التعايش السلمي وتحقيق السلام الإجتماعي والتناغم بين المكونات المختلفة بالولاية، ودعم الجهود المبذولة لاستدامة الأمن والاستقرار في الولاية.

والتقى عقار اليوم مع والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير إبراهيم، الذي أوضح أنه أطلع عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع بالولاية في المجالات المختلفة، مؤكدا حرص حكومة الولاية على دعم جهود تحقيق السلام والتنمية والاستقرار.

وأشار إلى أنه قدم الدعوة لعضو مجلس السيادة لحضور مؤتمر السلام الذي تستضيفه مدينة "كادقلي" (عاصمة جنوب كردفان)، في الثلاثين من مارس الجاري والذي تشارك فيه كل الكيانات الإثنية في مدينة كادقلي الكبري.