عاجل.. السودان يلمح إلى مراجعة اتفاقيات سواكن مع تركيا وقطر

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 9 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ألمحت السودان إلى إمكانية مراجعة الاتفاقات التي أبرمتها البلاد مع كل من تركيا وقطر قبل الإطاحة بنظام البشير لإعادة تأهيل ميناء سواكن الإستراتيجي في البحر الأحمر.



وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، في تصريح مقتصب لـ (إرم نيوز) إن ”السودان بعد عودته للمجتمع الدولي وضع استراتيجية جديدة ومتكاملة حول منطقة البحر الأحمر، ستتم مناقشتها في المستقبل القريب بين مكونات الحكومة للاتفاق قبل اعلانها“.

ويشير ذلك على ما يبدو إلى أن الاستراتيجية الجديدة قد تلغي الاتفاقات السابقة مع تركيا وقطر وسط مطالبات كثيرة داخل السودان بذلك.

وتوقفت الوكالة التركية للتعاون ”تيكا“ عن عملية تأهيل سواكن بعد الاطاحة بنظام البشير وفق ما أفاد ”إرم نيوز“ ناشطون في ولاية البحر الأحمر.

وقال الخبير القانوني، المعز حضرة، لـ (إرم نيوز) إن ساحل البحر الأحمر يعتبر منطقة أمن قومي واستراتيجي للسودان، ما يستدعي مراجعة كل الاتفاقيات التي أبرمها نظام البشير وفق مصالحه الوطنية.

وأوضح أن الاتفاقية التي وقعها البشير وأردوغان كانت من أجل المصالح الإيديولوجية المشتركة وليست من أجل حماية الآثار، معتبرا أن ”الاتفاق الذي وقع مع تركيا في 2017 يعتبر باطلاً ومن حق الحكومة الانتقالية إنهاء كافة الاتفاقيات التي وقعها النظام السابق، لأنها اما كانت لمصلحة البشير أو أفراد عائلته أو تنظيمه وليس لمصلحة السودان“.