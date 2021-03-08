عاجل.. وزير الداخلية يبحث مجالات التعاون مع وفد المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

بحث الفريق أول شرطة حقوقى عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية أوجه التعاون والتنسيق بين السودان ووفد المحكمة الجنائية الدولية فى شتى المجالات بجانب الإهتمام بتفعيل مذكرة التفاهم بين المحكمة ووزارة الداخلية والأجهزة العدلية بالبلاد.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم السيد فاكيسو رئيس وفد المحكمة الجنائية الدولية بحضور الفريق أول شرطة حقوقى خالد مهدى إبراهيم مدير عام قوات الشرطة

يذكر أن وفد المحكمة الجنائية الدولية الزائر للبلاد تفقد عددا من المؤسسات العدلية بالبلاد