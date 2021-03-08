الخارجية تحتفل باليوم العالمي للمرأة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

احتفلت وزارة الخارجية اليوم باليوم العالمي للمرأة وذلك بمشاركة واسعة من السفيرات والسفراء والدبلوماسيين والعاملين بالوزارة.



وأكدت السيدة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية في كلمتها أمام الاحتفال أهمية دور المرأة في بناء المجتمعات السليمة.

وأشادت بما حققته الحكومة الانتقالية في مجال دعم المرأة ومشاركتها في الحياة العملية، وإلى خطوتها الايجابية التي اتخذتها تجاه حماية المرأة ووقايتها من آثار النزاعات واشراكها في بناء السلام وذلك بإجازة الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن رقم (1325).

كما تطرقت السيدة الوزيرة إلى ضرورة التذكير بالدور الطليعي الذي لعبته المرأة السودانية على مر العصور حتى توج بدورها الفاعل في ثورة ديسمبر المجيدة.

وخاطب الاحتفال ايضاً عدد من السفيرات والسفراء بالوزارة والسيدة سلمى محمد احمد المستشار بوحدة مكافحة العنف ضد المرأة.