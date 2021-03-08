وزيرة الخارجية تشيد بدور منظمة منطقة التجارة الحرة الأفريقية

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أشادت دكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة منطقة التجارة الحرة الأفريقية مؤكدة استعداد السودان للعمل معها لتحقيق الأهداف المشتركة.



وبحثت السيدة مريم الصادق ، خلال لقائها بمكتبها اليوم بالسيد وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سبل تعزيز الاندماج والتكامل في القارة الأفريقية والعمل على تنمية الاقتصاد في الدول الأفريقية وذلك بتسهيل التجارة بينها وفتح أسواق عمل جديدة تستوعب كل فئات المستثمرين وبدعم الصناعات الانتاجية والاستثمار بما يخدم المصلحة العامة وتوفير فرص عمل خاصة بالشباب والمرأة.

وأشاد اللقاء بالروح الايجابية لدى رؤساء الدول الأفريقية والتزامهم بالتعاون والشراكة لانشاء الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحقيق الازدهار الاقتصادي للقارة.

من جانبه، أكد السيد الأمين العام استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وارسال خبراء أفارقة للتدريب وبناء قدرات العاملين في المؤسسات المعنية بالسودان، وكذلك توفير فرص عمل في مختلف المستويات بالوظائف التنافسية والمخصصة لكل دولة بالمنظمة.