عاجل.. بريطانيا تُعيِّن مبعوثها للبحر الأحمر قائماً بالأعمال في السودان حتى مايو

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 مارس 2021

اعلنت المملكة المتحدة، تعيين المبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر جوليان رايلي كقائم بأعمال السفارة البريطانية في السودان حتى مايو القادم.



وقال رايلي في تعميم صحفي “أول وظيفة لي كدبلوماسي بريطاني كانت في السودان وتسعدني العودة هنا مرة أخرى”، واصفاً السودان باللاعب الحيوي في منطقة القرن الأفريقي، حيث يلعب دورا كبيرا في البحر الأحمر وحوض النيل وعبر رئاسة الإيقاد.

وكشف القائم بالاعمال، عن تطلعه للعمل على توسيع الشراكة العميقة بالفعل بين المملكة المتحدة والسودان، منوهاً الى انضمام المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان بوب فيرويذر في اجتماعاته الأولية مع الجانب السوداني هذا الاسبوع لدفع الحوار الاستراتيجي الذي أطلقه وزير الخارجية دومينيك راب ووزير الخارجية المكلف آنذاك عمر قمر الدين في يناير الماضي بين المملكة المتحدة والسودان. وأضاف: إن الدبلوماسيين سيناقشان القضايا المحلية والإقليمية، بما في ذلك كيفية دعم المملكة المتحدة للعدالة الانتقالية، وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، والمرحلة الثانية من مفاوضات السلام، والإصلاحات الاقتصادية، وإنشاء هياكل الحكم الجديدة في السودان.