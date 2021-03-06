عاجل.. البرهان : زيارة الرئيس السيسي تؤكد التعاون والتنسيق بين الدولتين

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 6 مارس 2021

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رحب الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقال أن اللقاء الذي جمعه به اليوم بالقصر الجمهوري يأتي في إطار زيارة الثاني للسودان والتي تؤكد التعاون والتنسيق بين البلدين وقيادات البلدين.



وقال البرهان نشكرللرئيس عبدالفتاح السيسي على تلبيته للدعوة لزيارة السودان في توقيت تمر به الدولة بمرحلة انتقال تواجه كثير من المصاعب وانتقال يحتاج إلي تضافر الجهود ووقفة الأشقاء والأصدقاء مضيفا أن هذه الزيارة تعتبر دعم وسند حقيقي لثورة وشعب السودان لأنها تصب في خانة تقوية روابط الاخوة بين الدولتين التي ستنعكس علي مجريات الانتقال.

وقال البرهان ناقشنا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك ووصلنا إلي رؤى موحدة تخدم تقدم وتطور وبناء الشعبين وتسهم في استقرار الدولتين.

وأضاف برهان نكرر شكرنا وترحيبنا بالرئيس المصري والشكر عبره لحكومة وشعب مصر علي مواقفهم المشرفة والداعمة للسودان والمساندة لحكومة الفترة الانتقالية في سبيل تأسيس وتوطيد دعائم الحكم الديمقراطي الذي يسعي السودان والعالم الي الوصول إليه في فترة انتقالية معافاة وسليمة.