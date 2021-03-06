البرهان والسيسي يؤكدان رفضهما لأي إجراءات أحادية للاستئثار بموارد النيل

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 6 مارس 2021

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.



جاء ذلك خلال مباحثات بين الرئيس السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عقدت اليوم السبت في الخرطوم، حيث تم تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، والتوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد