عاجل.. البرهان يستقبل السيسي في الخرطوم ويجريان مباحثات ثنائية

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 6 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.



ووفق وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أُجريت للرئيس المصري مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلام الجمهوري للبلدين، ومن ثم تفقد الرئيسان حرس الشرف.

وكان الرئيس المصري قد وصل إلى الخرطوم، صباح اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر، وعدد من المسؤولين بالدولة.

ووفق المصدر ذاته، تأتي الزيارة في إطار التواصل المستمر بين القيادتين بما يعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلًا عن اللقاءات والزيارات العديدة التي يقوم بها المسؤلون في كل من الخرطوم، والقاهرة.