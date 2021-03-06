عاجل.. السيسي في الخرطوم لبحث العلاقات الثنائية وأزمة سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 6 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى الخرطوم في زيارة خاطفة تستمر عدة ساعات يلتقي فيها عددا من المسؤولين السودانيين.



ومن المتوقع أن يقوم الرئيس المصري بمناقشة ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في وقت سابق، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم على رأس وفد رفيع للقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، قد وصل إلى الخرطوم أمس الاثنين، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى السودان لعقد اجتماع رفيع.

ووقع رئيسا الأركان المصري والسوداني اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الأمني بين الدولتين، وذلك خلال الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة بالعاصمة السودانية الخرطوم.